GRAND PRIX DES MARQUES AUTOMOBILES 2013

salon

Cette 6ème cérémonie, organisée par TNS Sofres et le Journal de l'Automobile, récompensera les marques automobiles ayant su développer, chez leurs clients respectifs, le plus fort niveau d'attachement. Au cours de la soirée, les experts de TNS Sofres présenteront les principaux enseignements des études Car360 et BAIT*, qui servent de socles aux prix décernés. A la différence d'autres ''prix'' attribués par des jurys d'experts ou de professionnels, les clients sont ainsi les seuls juges des marques automobiles. * Les clients ont été interrogés au travers de deux études TNS Sofres qui analysent respectivement l'attachement des clients à leur marque automobile et l'efficacité des campagnes publicitaires. Les clients sont ainsi les seuls juges des marques automobiles, à la différence d'autres «prix» attribués par des jurys d'experts ou de professionnels. Car360 : mesure de l'expérience entre les automobilistes et leur marque. BAIT (Brand Advertising International Tracking) : mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires en Europe.