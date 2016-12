Retrouvez les ingrédients qui ont fait le succès des Classic Days (à Magny Cours), à la sauce Gersoise : exposition de voitures anciennes, rallye touristique, roulage libre sur la piste de Nogaro, village marchand, parade… et ajoutez y l'ambiance, la gastronomie du sud-ouest et une foule d'animations surprises ! En bref, un week-end de fête et de plaisir pour partager en famille ou entre amis cette passion qui nous anime. Nous vous donnons donc rendez-vous dans le sud ouest, sur le magnifique terrain de jeux du Circuit de Nogaro, pour un Classic Festival rempli de cette convivialité qui nous est chère. Inscriptions : tout véhicule avant 1980, plateau F1 et prototype, plateau avant-guerre (après 1980 : sur dossier)