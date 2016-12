LE JOURNAL DE L'AUTOMOBILE et NEXT CONTENT organisent la première conférence qui réunit l'ensemble de la filière automobile et les acteurs du nouvel écosystème qui se met en place autour du véhicule connecté : des constructeurs et fournisseurs de technologies à la distribution et aux acteurs de l'après-vente. Pour vous inscrire : event.journalauto.com/conference-automobile-connectee