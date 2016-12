La Foire de Hanovre, forum mondial de l'industrie, promet en 2015 une édition mémorable ! Programmée du 13 au 17 avril, c'est sous le thème « Integrated Industry - Join the Network » que se déroulera la prochaine édition de ce salon phare industriel. Des sujets d'actualité tels que l'industrie 4.0 et l'efficacité énergétique seront au cœur des débats pour cette édition exceptionnelle sur laquelle pas moins de 6 500 exposants et 200 000 visiteurs sont attendus ! Comme tous les deux ans, les branches automatisation, usine numérique, énergie, mobilité, logistique ainsi que recherche et technologies seront rejointes par les secteurs d'activité transmission de puissance, énergie éolienne, air comprimé et traitement de surface, afin de faire vivre l'industrie sous toutes ses formes durant 5 jours. Enfin, l'Inde, puissance industrielle montante, sera à l'honneur lors de cette manifestation en tant que pays partenaire et présentera ainsi ses dernières innovations. Vous souhaitez visiter la Foire de Hanovre ? Vous pouvez commander vos entrées gratuites afin d'assister à l'événement industriel incontournable de l'année 2015 !