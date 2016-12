Pierre Ecorchon

Chef de produit Freinage et Châssis France et Benelux

12/12/2016

Parcours professionnel :

Pierre Ecorchon (37 ans) est nommé chef de produit Freinage et Châssis France et Benelux de Federal-Mogul Motorparts et reporte à Almudena Benedito, directrice marketing aftermarket Europe de l'Ouest. Titulaire d'une maîtrise de sciences économiques en marketing et développement commercial de l'Université de Clermont-Ferrand, M. Ecorchon a débuté sa carrière au sein du groupe Casino Supermarché, avant de rejoindre le secteur automobile, en dirigeant une concession, puis d'intégrer Federal-Mogul Corporation, en septembre 2013, en tant que responsable régional.