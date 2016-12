Bertrand Petipa

Chef du service ventes sociétés

01/12/2016

Parcours professionnel :

Bertrand Petipa a été nommé chef du service ventes sociétés de Audi France. Titulaire d'un Bachelor of Business Administration, il succède à Luc Deslaurier, appelé, lui, à occuper le poste de chef du service gestion commerciale ventes aux entreprises de Volkswagen Group France. A son nouveau poste, Bertrand Petipa reportera à Olivier David, chef du département commerce de Audi France.

Agé de 36 ans, Bertrand Petipa a débuté sa carrière en 2005 comme ingénieur commercial chez BNP Paribas/Arval Service Lease. Courant 2007, il a rejoint Volkswagen Financial Services où il a occupé les postes de responsable du secteur Aquitaine et Brand Manager. En 2012, il intègre Volkswagen Group France en tant que responsable de marchés grands comptes pour les cinq marques du groupe. Depuis 2014, il était chef de service back office du département grands comptes et location longue durée.