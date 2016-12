Gérard Mestrallet

Ambassadeur européen de la formation professionnelle

19/12/2016

Parcours professionnel :

Gérard Mestrallet, président de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) et Président du conseil d'administration d'Engie, assume désormais la fonction d'Ambassadeur européen de la formation professionnelle, à la demande de Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs. Dans le cadre de cette mission, M. Mestrallet entend "montrer que chaque Français a du talent et que la formation professionnelle peut fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail".