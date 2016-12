Pascale d'Artois

Directrice générale

12/12/2016

Parcours professionnel :

Pascale d'Artois est nommée directrice générale de l'Afpa, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, sur avis du Conseil des ministres. Actuellement directrice générale du FAF.TT, l'OPCA du Travail temporaire et du Fonds pour l'Emploi du travail temporaire depuis 2012, Mme d'Artois prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, data à laquelle l'Afpa deviendra un Epic (Etablissement public à caractère industriel et commercial). Spécialiste du secteur, cette dernière a créée et dirigée, de 1998 à 2003, un organisme de formation professionnelle.