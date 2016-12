Florence Trouche

Directrice commerciale

12/12/2016

Parcours professionnel :

Florence Trouche, qui pilotait jusqu'alors les secteurs Luxe et Marché de Grande Consommation et Distribution de Facebook, se voit confier la direction commerciale France du réseau social. Elle assurera ainsi la planification commerciale de la société sur le marché français aux côtés de Laurent Solly, directeur général France et directeur régional de l'Europe du Sud, et pilotera également la nouvelle activité "Agences Créatives" qui sera lancée en 2017 et dont l'objectif est de rapprocher Facebook de l'industrie de la création publicitaire. Avant de rejoindre Facebook, en 2013, cette diplômée de l'Université de Rouen a dirigée pour trois ans l'agence Isobar, spécialisée dans le marketing et la publicité.