Vincent Baril

Président

01/01/2017

Parcours professionnel :

Vincent Baril est le nouveau président de Shell France en remplacement de Patrick Romeo, qui occupait ce poste depuis septembre 2008 et qui a choisi de quitter le groupe après 33 ans de bons et loyaux services. Ingénieur de l'Ecole des Mines de Nancy et de l'Ecole Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs (ENSPM) de Paris, M. Baril évolue depuis 25 ans dans les rangs du groupe Shell où il a effectué une carrière internationale (France, Singapour, Londres, Pays-Bas) en travaillant successivement pour les branches Chimie, Global Commercial et Gaz. Parallèlement à ses nouvelles fonctions, il conserve son titre de directeur des achats de l'entité Gaz et Energies Nouvelles au niveau mondial qu'il occupe depuis janvier 2010.