Stefan Ellrott

Directeur du développement

01/01/2017

Parcours professionnel :

A compter du 1er janvier 2017, Sefan Ellrott (48 ans) sera le nouveau directeur du développement de Bugatti en remplacement de Willi Netuschil qui a fait valoir ses droits à la retraite. Diplômé en ingénierie de l'Université de Brunswick (Allemagne), M. Ellrott a débuté sa carrière, en 1996, au service planification et suivi des véhicules de Volkswagen AG. En 2003, il prend la direction du développement des modèles spéciaux de Volkswagen Individual GmbH et Volkswagen R avant d'être nommé, quatre ans plus tard, directeur global du développement. Directeur général adjoint de cette division de 2007 à 2011, il rejoint, cette année-là, les équipes développement véhicules particuliers de VW AG. Depuis 2012, il était à la tête du développement technique de Bugatti.