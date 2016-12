Pascal Ruch

Directeur général

01/01/2017

Parcours professionnel :

Après quinze années de fidélité au constructeur japonais, dont cinq passées à la tête de la filiale France, Pascal Ruch quittera prochainement Toyota en étant promu à la direction de Lexus Europe à compter du 1er janvier prochain. Celui qui a fait ses armes dans la filiale allemande de Renault et qui a ensuite évolué pendant plus de six ans chez Volvo se voit ainsi confier la responsabilité des ventes, du développement de la marque, de son réseau et de l'expérience client de Lexus pour l'ensemble du marché européen.