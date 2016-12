Luciano Biondo

Président

01/01/2017

Parcours professionnel :

Luciano Biondo (46 ans) est le nouveau président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), le site de production du constructeur japonais situé à Onnaing (59), à compter du 1er janvier 2017. Il remplacera à cette date Koreatsu Aoki, nommé de son côté à la tête de Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), usine commune aux deux groupes basée en République Tchèque, à Kolin. Diplômé en génie industriel d'Arts et Métiers, M. Biondo évolue depuis 2000 au sein de TMMF où il a successivement été ingénieur process peinture et chef du département peinture. En 2006, il devient directeur de l'usine peinture du groupe PSA avant de rejoindre la Slovaquie, en 2009, en tant que directeur du centre de production de Trnava. Après avoir dirigé pendant un peu plus d'un an le site PSA de Mulhouse, il avait renoué avec Toyota, en 2014, en étant nommé à la vice-présidence de TMMF.