Thierry Bruyer

Responsable Grands Comptes Nord

01/01/2017

Parcours professionnel :

Thierry Bruyer devient responsable Grands Comptes Nord de VSF et Panther Pro, entreprise indépendante française spécialisée dans le négoce de vitrage et d'outillage automobile. Titulaire d'une maitrise en marketing, cet ancien militaire évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur de la distribution de pièces, d'accessoires et d'outillages automobiles. Responsable client de la Sodicam (groupe Renault) pendant douze ans, il devient en 2001 directeur régional du groupe PPG avant de rejoindre, cinq ans plus tard, la société Festool en qualité de responsable Marché Carrosserie pour la France. Après s'être lancé dans le monde de l'entreprenariat, il évolue pendant quelques mois à l'animation du réseau après-vente de Nissan (2012) puis se voit confier, en octobre 2012, la direction commercial France de Mecatech Distribution, poste qu'il occupait jusqu'à sa récente nomination.