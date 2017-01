Jaap van Wessum

Directeur des ventes Europe

01/01/2017

Parcours professionnel :

Jaap van Wessum devient directeur des ventes Europe de Cooper Tire et reporte à Luis Ceneviz, directeur général pour l'Europe et l'Amérique Latine. Diplômé en économie avec une spécialisation en marketing industriel de l'Université de Rotterdam (Pays-Bas), ce dernier évolue depuis deux décennies dans le domaine du pneumatique. Il a ainsi débuté chez le manufaturier Vredestein en tant que directeur des marchés scandinaves puis en tant que directeur des Pays-Bas d'Apollo Vredestein BV avant de se voir confier, en 2010, la direction marketing et ventes de cette même entité.