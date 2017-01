Bruno Morizur

Président

01/12/2016

Parcours professionnel :

Depuis le 1er décembre 2016, le loueur longue durée Athlon France a pour président Bruno Morizur. Il succède à Bruno Leray, qui a décidé de rester président de DLL France après le rachat d'Athlon par Daimler via Daimler Financial Services (Athlon évoluait jusqu'ici dans le périmètre de DLL). Diplômé de l'Ecole navale et titulaire d'un MBA du groupe HEC Paris, Bruno Morizur était jusqu'ici directeur des opérations d'Athlon France en plus de directeur général de Multifleet, un GIE qui a pour actionnaires Athlon et Natixis Car Lease.

Avant de rejoindre Athlon en 2013, Bruno Morizur était directeur des processus métiers, des projets et de l'organisation de Société Générale Equipment Finance (2010-2013). Auparavant, il avait été successivement directeur des opérations de GE Capital Fleet Services France puis GE Capital Fleet Services Europe (1997-2003), membre du comité exécutif du groupe CAT (2003-2005) et enfin directeur qualité puis logistique de l'équipementier automobile Wabco (2005-2010).