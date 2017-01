Rémy Pothet

Senior partner

02/01/2017

Parcours professionnel :

Rémy Pothet devient senior partner monde du Bipe en remplacement d'Eric Champarnaud qui a choisi de quitter la société. Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale de Paris et de l’université d'Aix-Marseille II, M. Pothet a débuté sa carrière, en 1985, en tant qu'économiste au sein de la fédération du BTP Rhônes-Alpes. Un an plus tard, il rejoint le groupe Générale de Service Informatique (GSI) en qualité d'ingénieur économiste, avant d'être débauché par l'institut d'études Sofres et de devenir directeur de clientèle de Sofres automobile. A partir de 1994, il dirige successivement les départements conseil et automobile avant d'être nommé, en 2003, directeur monde du secteur automobile du groupe.