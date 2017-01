Damien Destremau

Directeur général

16/01/2017

Parcours professionnel :

Damien Destremau (48 ans) est le nouveau directeur général de The Reefer Group et PDG de Chéreau en remplacement d'Alain Guermeur. Spécialisé dans la conception et la fabrication de camions et de semi-remorques frigorifiques, The Reefer Group est constitué par les sociétés SOR Iberica et Chereau. M. Destremau a effectué l'essentiel de sa carrière dans le groupe Michelin occupant divers fonctions, à la fois industrielles et commerciales, aussi bien en France, en Amérique du Sud et en Europe orientale. Depuis 2014, il était PDG de Tygar Tires, filiale du groupe Michelin.