Helena Mignon

Responsable marketing

23/01/2017

Parcours professionnel :

Helena Mignon quitte Porsche France pour devenir responsable marketing des centres Porsche du groupe de distribution Lecluse situés à Tours et Orléans. Diplômée des universités de Dublin (Irlande) et de Monterrey (Mexique) ainsi que de la Paris School of Business, cette dernière est une spécialiste de l'univers du luxe. Après avoir fait ses armes chez Alcea events (Roland Garros), elle rejoint, en 2008, le service communication et marketing du Bristol avant d'être nommée, en 2009, Coordinatrice Evènements Spéciaux de l'hôtel Plaza Athénée Paris. Depuis quatre ans et demi, elle était en charge des relations presse et des relations publiques de Porsche France. Michael Martinez lui succède à ce poste.