Amit Singhal

Vice-Président Senior

16/01/2017

Parcours professionnel :

Amit Singhal (48 ans) rejoint les rangs d'Uber en tant que Vice-Président Senior en charge de l'ingénierie. Ce docteur en informatique fait figure d'éminence grise dans son domaine. Recruté en 1996 par AT&T pour travailler sur la reconnaissance vocale, il rejoint quatre ans plus tard Google chez qui il évoluera pendant quinze ans et où il construira sa renommée en jouant un rôle déterminant dans le développement du célèbre algorithme de ranking du moteur de recherche. En février 2016, il choisit de quitter la firme de Mountain View (Etats-Unis) pour se consacrer à sa fondation, en Inde. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de la mise en place des logiciels et des infrastructures nécessaires au développement des services proposés par Uber et participera parallèlement aux recherches sur les véhicules autonomes.