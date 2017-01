Frank Wittemann

Vice-Président en charge du marketing, des ventes et de l'après-vente

01/02/2017

Parcours professionnel :

Frank Wittemann devient vice-président en charge du marketing, des ventes et de l'après-vente de Jaguar Land Rover Chine, à compter du 1er février, en remplacement de Mark Bishop qui fera valoir ses droits à la retraite à cette même date. Directeur du développement Europe de Bentley Motors à partir de 2000, il rejoint en 2008 le groupe Volkswagen en tant nommé à la tête de VW Russia. En 2011, il est débauché par Jaguar Land Rover et est successivement nommé à la direction générale du groupe en Russie, en Biélorussie puis au Kazakhstan avant de devenir, en 2015, vice-président par intérim des ventes en Chine. Depuis 2016, il était à la tête de JLR pour la région Amérique Latine et Caraïbes.