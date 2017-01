Glen De Vos

Directeur de la technologie

20/01/2017

Parcours professionnel :

Glen De Vos devient directeur de la technologie et directeur adjoint de Delphi Automotive PLC, à compter du 1er mars 2017, en remplacement de Jeff Owens qui a choisi de prendre sa retraite après plus de 40 ans de carrière au sein de la société. Diplômé en génie mécanique de l'Université du Michigan (Etats-Unis), M. De Vos évolue dans les rangs de l'équipementier depuis 1992 et a occupé différents postes dans les domaines de l'infodivertissement et de l'expérience utilisateur. En 2012, il est nommé vice-président ingénierie globale de Delphi Electronique & Sécurité avant d'être promu vice-président logiciels et services de cette même entité.