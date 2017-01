Sung-Jun Park

Président

01/01/2017

Parcours professionnel :

Sung-Jun Park est le nouveau président de Kumho Tire France en remplacement de Seong-Woo Choi qui occupait ce poste depuis cinq ans et qui a été appelé à de nouvelles fonctions en Corée du Sud. Directeur de la filiale anglaise du groupe dans le passé, M. Park était dernièrement en charge de la stratégie, du commerce et du management pour l'Afrique et l'Amérique du Sud.