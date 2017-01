Musa Tariq

Vice-Président en charge de la notoriété

30/01/2017

Parcours professionnel :

Musa Tariq (34 ans) est nommé Vice-Président en charge de la notoriété mondiale de Ford, un poste nouvellement créé qui traduit les intentions du constructeur de s'ouvrir à de nouveaux domaines et consommateurs. Diplômé de la London School of Economics and Political Science, M. Tariq a fait ses armes dans le consulting et le marketing chez Arthur Anderson, Deloitte, Saatchi & Saatchi Advertising et JWT. En 2009, il se voit confier la tête du marketing digital de Burberry avant d'être recruté, trois ans plus tard, par Nike pour devenir directeur du "Social Media". Depuis août 2014, il était en charge du marketing global et de la communication d'Apple Retail. Un poste qui lui aura permis de lancer de nombreuses initiatives ayant enrichies l'expérience client du géant de Cupertino. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Musa Tariq travaillera en collaboration avec "les leaders marketing et communication sur l'ensemble des marchés mondiaux afin de renforcer le positionnement et la communication de la marque Ford". Une tâche effectuée sous la houlette de Stephen Odell et Ray Day, respectivement VP en charge du marketing global et de la communication globale du groupe.