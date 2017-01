Hiltrud Werner

Membre du Directoire en charge de la conformité et des affaires juridiques

31/01/2017

Parcours professionnel :

Hiltrud Werner intègre le Directoire de Volkswagen AG et se voit confier la responsabilité de la conformité de l'entreprise et des affaires juridiques, à compter du 31 janvier prochain. Une nomination qui fait suite au départ de Christine Hohmann-Dennhardt, qui occupait elle-même ce poste depuis début 2016, pour des désaccords avec la direction. Diplômée en économie, Hiltrud Werner a débuté sa carrière en tant que chef de projet dans l'optimisation des process chez Softlab GmbH avant de rejoindre, en 1996, le groupe BMW en tant que responsable du service Audit Financier. Nommée en 2011 Vice-Présidente de l'Audit du groupe Man, elle avait été recrutée, trois ans plus tard, par ZF Friedrichshafen pour occuper le poste de directrice générale Audit. Depuis un an, elle était responsable Audit du groupe VW.