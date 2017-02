Olivier Mansard

Vice-président en charge des ventes

31/01/2017

Parcours professionnel :

Olivier Mansard devient vice-président en charge des ventes de Masternaut, leader des solutions télématiques en France et au Royaume-Uni. Après avoir évolué chez PTC au début des années 2000, il travaille ensuite pendant plus de dix ans chez Experian, chez qui il occupera notamment le poste de senior vice-président des ventes pour la zone EMEA, avant d'être nommé, en aout 2015, directeur du cloud et du business en ligne de SAP.