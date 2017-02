Marie-Hélène Masse

Directrice logistique et distribution

01/02/2017

Parcours professionnel :

Marie-Hélène Masse est nommée directrice logistique et distribution de l'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP). Diplômée de l'Ecole Nationale du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) et de l'Ecole Polytechnique de Montréal, cette ingénieure évolue depuis 28 ans dans le secteur pétrolier. Après des débuts chez Kemtec, à Montréal (Canada), elle rejoint la France et intègre, en 1992, Esso (filiale d'ExxonMobil) pour y occuper différentes fonctions à la raffinerie de Fos, à la direction des Approvisionnements et Transports et à la direction Ressources Humaines. Depuis maintenant quatre ans et demi, elle occupe le poste de responsable Joint-Venture Logistique Fuels d'Esso.