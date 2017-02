Didier Delangle

Directeur du développement et de l'efficacité commerciale VL

02/02/2017

Parcours professionnel :

Didier Delangle (48 ans) est le nouveau directeur du développement et de l'efficacité commerciale VL du groupe Autodistribution. Diplômé de l'Ecole de Management de Normandie, ce dernier possède une solide expérience du secteur automobile construite dans de grands groupes tels que Volkswagen, Fiat ou Hyundai dans les domaines de la pièce de rechange, de l'animation et du développement réseau. Didier Delangle possède en outre un profil international puisqu'il évoluait, depuis mars 2015, aux Pays-Bas en tant que responsable du service pièces de rechange et accessoires de Mitsubishi Motors Europe.