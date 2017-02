Olivier Philippot

Directeur du département ventes

01/02/2017

Parcours professionnel :

A compter du 1er avril 2017, Olivier Philippot deviendra le nouveau directeur du département ventes, Sociétés et Occasions, de BMW Group France et succédera à Frédéric Bottlang, qui occupera ces mêmes fonctions au sein de BMW Japon. Âgé de 47 ans, M. Philippot est diplômé de l'ESTACA et il évolue depuis deux décennies dans les rangs du constructeur allemand. Il a notamment occupé différentes fonctions à l'après-vente et au développement réseau des marques BMW et Mini.