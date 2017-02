Martin Hendricks

Vice-président exécutif

06/02/2017

Parcours professionnel :

Martin Hendricks devient vice-président exécutif de la division Ride Performance de Tenneco avec la responsabilité des activités mondiales première monte de l'équipementier, dont les systèmes d'amortisseurs et les élastomères, ainsi que les activités seconde monte. Il a précédemment exercé des fonctions de management et de direction chez EurotaxGlass International, TRW et Robert Bosch. Depuis avril 2016, il était vice-président aftermarket EMEA de Federal-Mogul Motorparts.