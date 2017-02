Steven Jouve

Directeur commercial

06/02/2017

Parcours professionnel :

Steven Jouve est nommé directeur commercial de Groupauto en remplacement d'Eric Le Gall, promu directeur de la région Nord des filiales de distribution d'Alliance Automotive Group. Âgé de 38 ans, M. Jouve a réalisé l'ensemble de sa carrière dans le secteur automobile évoluant, tour à tour, au sein d'Euromaster, de First Stop et, depuis 2012, du groupe Laurent chez qui il était dernièrement directeur commercial et responsable du réseau d'adhérents.