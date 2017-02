Bernhard Kuhnt

PDG

01/03/2017

Parcours professionnel :

Bernhard Kuhnt (49 ans) est le nouveau président-directeur général de BMW Amérique du Nord, à compter du 1er mars 2017, et reporte à Ludwig Willisch, PDG de BMW Group pour les régions Amérique du Nord et du Sud. M. Kuhnt était jusqu'ici responsable de l'import de BMW Group et supervisait à ce titre les ventes du constructeur dans plus de 80 pays.