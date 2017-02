Dirk Beckmann

Directeur Aftermarket

01/01/2017

Parcours professionnel :

Depuis le 1er janvier 2017, Dirk Beckmann est le nouveau directeur du département Global Aftermarket du groupe FTE Automotive, spécialisé dans les éléments de la chaîne cinématique et le système de freinage, en remplacement d'Erik Lundtoft. M. Beckmann dispose d'une longue expérience du secteur automobile. Dans le passé, il a notamment évolué chez Hella, Behr Hella Service et Schaeffler dans la gestion de produits, dans le marketing ainsi que dans la distribution. Il était dernièrement responsable du service après-vente de Schaeffler pour la région Amérique centrale et Caraïbes en tant que vice-président et directeur général.