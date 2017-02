Brian Kesseler

PDG

17/05/2017

Parcours professionnel :

Brian Kesseler est le nouveau PDG de Tenneco et succède à Greg Sherill qui devient président du conseil d'administration. Des changements qui entreront en vigueur le 17 mai prochain. Âgé de 50 ans, M. Kesseler est à la tête de la direction des opérations de l'équipementier depuis janvier 2015. Après avoir débuté sa carrière dans la fabrication, chez Ford Motor Company, il rejoint en 1994 la société Johnson Controls chez qui il évoluera pendant plus de vingt ans et occupera différentes fonctions de management. En 2013, il est nommé président de Johnson Controls Power Solutions.