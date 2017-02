Frédéric Duhamel

Directeur général de GTS et TEL2S

13/02/2017

Parcours professionnel :

Frédéric Duhamel devient directeur général de GTS et TEL2S, deux filiales dédiées à la téléassistance et à l'assistance ultra-urgente du groupe Allianz Worldwide Partners. Diplômé de l'European Business School et d'HEC Paris, M. Duhamel a débuté sa carrière à la direction de la communication de la SNCF avant d'évoluer chez Eurolines puis d'intégrer la Fnac en tant que responsable du développement de l'activité voyages. En 2003, il rejoint le groupe Allianz en qualité de directeur marketing et ventes directes du pôle voyages, loisirs et mobilité de Mondial Assistance France puis évolue au poste de directeur des activités ventes directes du groupe (2009). Depuis 2013, il était en charge de la direction marketing et ventes directes pour la région Asie-Pacifique.