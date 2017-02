Michel Loreille

Président de la branche Véhicules Historiques

08/02/2017

Parcours professionnel :

A l'occasion de Rétromobile, le Comité National des Professions de l'Automobile (CNPA) a officialisé la création de sa 22è branche dédiée aux véhicules historiques en procédant à l'élection du bureau. Réunis en Assemblée Générale, les adhérents du CNPA ont ainsi élu Michel Loreille à la présidence de cette nouvelle entité alors que Patrick Hornstein (vice-président), Nicolas Pinon (trésorier) et Jean Rousseau (secrétaire) ont été désignés pour compléter l'organigramme. Âgé de 63 ans, Michel Loreille est un véritable passionné des véhicules anciens. Tombé dans la marmite dès le plus jeune grâce à un père féru d'automobile, il crée dès 1980 le premier critérium historique de France, le Critérium de Touraine V.E.C. et de devient co-organisateur des Coupes de l'Âge d'Or. Débute alors pour lui une longue aventure marquée, cinq ans plus tard, par la création de sa propre société d'évènementiel automobile mais aussi par le lancement de multiples clubs et rendez-vous marquants pour tous les passionnés. L'un de ses plus grands faits d'armes restera d'avoir été, pendant plus d'une décennie, l'organisateur du célèbre Circuit des Remparts d'Angoulême, évènement labellisé par la FFSA.