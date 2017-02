Karine Hillaireau

Déléguée au Développement Durable

16/02/2017

Parcours professionnel :

Karine Hillaireau est nommée déléguée au Développement Durable du groupe PSA et déléguée générale de la Fondation PSA en remplacement de Patrice-Henry Duchêne qui quitte le Groupe. Diplômée de l'EDHEC et de l'Université de Paris Dauphine, Mme Hillaireau évolue chez PSA depuis 1997 et a notamment été responsable qualité puis responsable des processus de Citroën avant de se voir confier, en 2011, la responsabilité de la performance RSE et de la communication extra-financière.