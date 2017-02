Vincent Salimon

Président du Directoire

01/04/2017

Parcours professionnel :

Vincent Salimon est nommé président du Directoire de BMW Group France, à compter du 1er avril 2017, en remplacement de Serge Naudin qui occupait ce poste depuis cinq ans et qui prend désormais la direction de Singapour pour diriger BMW Financial Services dans la région Asie-Pacifique. Ancien nageur de haut niveau (membre de l'équipe de France de natation de 1981 et 1988) et diplômé de l'EM Tours, Vincent Salimon a débuté sa carrière chez Media Performances et Price Waterhouse avant d'intégrer, en 1995, le constructeur bavarois. Depuis plus de vingt ans, il a occupé de nombreuses fonctions à l'international, notamment en Norvège, ainsi qu'en France en qualité de directeur pièces et accessoires ou directeur des ventes de BMW ainsi que directeur général de Mini, une fonction qu'il assumait depuis juillet 2014.