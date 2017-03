David Paja

Directeur général adjoint

01/03/2017

Parcours professionnel :

David Paja est nommé directeur général adjoint de Delphi Automotive PLC et président de Delphi Electronique et Sécurité en remplacement de Jugal Vijayvargiya. Titulaire d'un MBA de l´INSEAD et d’une licence en génie mécanique de l’ETS, de Valladolid (Espagne), M. Paja est un spécialiste des secteurs de la connectivité et de l'automobile. Après des débuts chez Valeo, à la gestion de produits, à l'ingénierie et à la production, il rejoint en 2003 Honeyweel. Il y occupe différents postes de direction dont celui de directeur marketing mondial pour la branche des turbocompresseurs. Il était dernièrement vice-président et directeur général pour la Chine et l’Inde de l’activité Transport Systems de Honeywell.