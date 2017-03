Lionel Bozian

Directeur général de DAF Paris

01/03/2017

Parcours professionnel :

Lionel Bozian (43 ans) devient directeur général de DAF Paris, filiale de distribution pour la région Ile-de-France de Daf Trucks France, et assurera à ce titre la commercialisation de tous les produits et services du constructeur de PL. Titulaire d'un DESS en Finance à l'IAE de Bordeaux, ce dernier a été responsable financier d'Accenture, en France et à l'international, avant de rejoindre Daf Trucks France, en 2007, en tant que directeur administratif et financier également en charge des ressources humaines. En 2010, il prend la direction des ventres flottes puis se voit confier l'ensemble de l'activité commerciale de la société.