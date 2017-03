Laurent Dartoux

Directeur de la stratégie et du marketing

01/03/2017

Parcours professionnel :

Laurent Dartoux devient directeur de la stratégie et du marketing de Bridgestone EMEA avec la responsabilité du développement des nouveaux produits et solutions, de la mise en place de partenariats stratégiques et du marketing de la marque. Il intègre parallèlement le Conseil d'Administration de Speedy et de BRISA Bridgestone Sabanci JV, en Turquie. Il reporte désormais à Paolo Ferrari, PDG de Bridgestone EMEA.