Yves Maillière

Directeur des achats et du marketing

01/03/2017

Parcours professionnel :

Yves Maillière devient directeur des achats et du marketing d'Automotor France avec la responsabilité de la politique achats, du marketing et du développement de la société spécialisée dans le négoce et la distribution internationale de pièces de rechange automobile. M. Maillière a débuté sa carrière, en 1988, au sein du groupe PSA. Après avoir évolué à la R&D il rejoint ensuite la direction internationale de Citroën et y exerce des fonctions de chef de produit, chef de marché et responsable de la zone export sur le marché iranien. Douze ans plus tard, il se voit confier la direction marketing du groupe Autodistribution. En 2007, il prend la direction de la filiale AD Shoettle, puis la direction des achats du pôle automobile, équipements d'ateliers et outillage avant d'être promu, en 2012, à la tête de la direction du développement commercial et des ventes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reporte directement à Olivier van Ruymbeke, président d'Automotor France.