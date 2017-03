Adam Aberbache

Directeur de concession

01/03/2017

Parcours professionnel :

Adam Aberbache(46 ans) est promu à la tête de la concession Peugeot de Toulon du groupe Gemy et tout en assurant désormais la direction du pôle Sud du distributeur (Toulon, Hyères, La Seyne sur Mer, Draguignan, Fréjus, Cogolin). Après avoir débuté sa carrière dans la grande distribution et le déploiement d’activités, Adam Aberbache est rentré, en 2008, chez Gemy Angers en qualité de chef des ventes VN/VO avant de devenir, trois ans plus tard, responsable commerce VN/VO, puis directeur commerce du groupe. Depuis 2015, il dirigeait la concession Gemy d'Angers ainsi que le pôle Pays de la Loire.