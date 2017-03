Claudia Lademann-Fleger

Directrice de la communication

01/03/2017

Parcours professionnel :

Claudia Lademann-Fleger(54 ans) devient directrice de la communication de ContiTech. Sous la responsabilité de Hans-Jürgen Duensing, membre du Directoire de Continental et responsable de la division ContiTech, Mme Lademann-Fleger gérera ainsi l'ensemble de la communication de la société, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Diplômée de l'Université de Münster, cette dernière a débuté sa carrière chez Renault avant d'évoluer pendant cinq ans chez Siemens en tant que directrice marketing et communication. En 2006, elle est nommée à la tête de la communication européenne de Johnson Controls avant d'être promue, deux ans plus tard, à la vice-présidence de l'équipementier. Un poste qu'elle occupait jusqu'à son arrivée dans le groupe Continental.