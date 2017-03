Marie-Frédérique Germain

Directrice marketing SME Solutions

13/03/2017

Parcours professionnel :

Marie-Frédérique Germain a rejoint Arval France comme directrice marketing de la ligne de métier SME Solutions, en charge du développement du secteur des PME/TPE et des particuliers. Diplômée de l'Isg et titulaire d'un 3ème cycle de formation à l'Essec, elle a démarré sa carrière comme directrice de clientèle au sein de l'agence de communication Image Force (1992-1996).

Elle a ensuite intégré le groupe SFR/Vivendi, où elle a été successivement responsable de la publicité, responsable marketing du réseau de distribution des 850 Espaces SFR et responsable client, fidélisation et CRM des clients SFR (1996-2008). Fondatrice d'un portail de contenu en 2009, elle a ensuite rejoint Générale d'Optique comme directrice marketing, communication et fidélisation en 2010, puis l'enseigne Krys comme directrice marketing multicanal, digital et innovation en 2012.