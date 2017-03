Philippe Saillard

Vice-président des ventes et du marketing

01/04/2017

Parcours professionnel :

Philippe Saillard (51 ans) est promu au poste de vice-président des ventes et du marketing de Nissan Europe en remplacement de Guillaume Cartier qui assurera désormais cette fonction pour le compte de Mitsubishi Motors Corporation, au niveau mondial. Ce diplômé de l'ESLSCA évolue depuis vingt-cinq ans dans le secteur automobile. Il a occupé différents postes en vente, après-vente et développement réseau chez Ford avant de rejoindre Nissan, en 2006. Tour à tour directeur des ventes pour la France et les Pays-Bas, directeur des ventes d'Infiniti Europe puis directeur de Nissan Europe de l'Est, il était dernièrement en charge du développement réseau européen du constructeur nippon.