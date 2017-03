Daniel Berreby

Directeur France et Benelux

01/04/2017

Parcours professionnel :

Daniel Berrebyest le nouveau directeur France et Benelux de Delphi Solutions Produits et Services (DPSS). Il succède à Yannick Fichot, qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, et accède à ce poste après avoir occupé, au cours des 13 dernières années, des fonctions commerciales et marketing au sein de DPSS, en France et dans toute l'Europe.