Jacques Rivoal

Départ

09/05/2017

Parcours professionnel :

A la tête de la filiale tricolore du constructeur allemand depuis janvier 2013, Jacques Rivoal a choisi de quitter ses fonctions de président de Volkswagen Group France (VGF), d'un commun accord, en raison de divergences stratégiques. Dans l'attente de la nomination de son remplacement, le directeur administratif et financier du groupe, Karl Sempf, devrait assurer l'intérim. Âgé de 59 ans, M. Rivoal possède une longue expérience du secteur automobile. Diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de Sciences économiques de Paris Panthéon-Sorbonne et ancien élève de l’Ecole normale Supérieure, il débute par un "parcours vente" chez Renault. A la suite de quoi, il occupera diverses fonctions comme responsable marketing, contrôleur de gestion, responsable des ventes, directeur d’une filiale de distribution, directeur régional, directeur des ventes et réseau France, et enfin directeur général de Renault-Nissan Allemagne. Un parcours et une connaissance du terrain qui le conduisent en mars 2009 à la direction du G4, c'est-à-dire les quatre principaux marchés européens que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Un peu plus d'un an plus tard, le 1er juin 2010, il quitte le constructeur français pour devenir directeur de la marque Volkswagen en France. Le 2 janvier 2013, il succède à Marie-Christine Caubet à la tête de Volkswagen Group France.