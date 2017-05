Marie-Charlotte Faure Bosvieux

Chef du service communication clients

09/05/2017

Parcours professionnel :

Marie-Charlotte Faure Bosvieux (37 ans) est nommée chef du service communication clients de Skoda France, à compter du 1er juin 2017. Elle succède à Aurélie Willi, qui a quitté l'entreprise fin avril pour se consacrer à des projets personnels, et reporte désormais à Paul Barrocas, responsable du département marketing de la marque. Diplômée du CELSA et titulaire d'un Master en marketing et communication des entreprises, Marie-Charlotte Faure Bosvieux a débuté sa carrière au sein de différentes agences internationales de communication (Les Corsaires, Young & Rubicam, Ogilvy), avant de connaitre une expérience au sein d'une start-up puis d'intégrer Volkswagen Group France, en 2015, en tant que responsable Media et Publicité de la direction Volkswagen Véhicules Utilitaires.