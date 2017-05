Philippe Dieu

Directeur commercial de Das WeltAuto

15/05/2017

Parcours professionnel :

Philippe Dieu est promu au poste de directeur commercial de Das WeltAuto, le label VO du groupe Volkswagen, et reporte à Jean-Baptiste Gendrot, directeur des ventes directes et véhicules d'occasion. Diplômé de l'ESTACA, M. Dieu a fait ses armes dans la concession Citroën d'Annecy avant d'occuper le poste de directeur général de la société Car Go, entre 2000 et 2007. Suite à cette expérience, il devient responsable des ventes régionales de Kia Motors Europe puis est nommé, en 2008, chef de district, pour la région toulousaine, de Volkswagen Group France. Depuis juillet 2011, il était en charge du développement réseau de Skoda France.